 Osmanlı’da gerileme dönemi – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Osmanlı’da gerileme dönemi

    Osmanlı’da gerileme dönemi
    Tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Ligi'nde büyük bir başarıya imza atan, son 32 turunda Olympiakos'a elenen Osmanlı düşüşe geçti. İlk yarıda 26 puan toplayan başkent ekibi, 2. devrenin ilk 10 haftasında sadece 1 galibiyetle 5 puan aldı ve devre arasında 6'ncıyken, 12. sıraya kadar geriledi.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:28
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