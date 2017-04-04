Osmanlıspor cepten yiyor
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında başarılı bir performans sergileyen Osmanlıspor, ikinci devrede düşüşe geçti.
Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde grubu lider bitiren ve son 32 turuna yükselen Osmanlıspor, yoğun maç temposunun da etkisiyle ikinci devre yorgun düştü.
Avrupa Ligi'nde son 32 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibine elenen başkent temsilcisi, ligin 17. haftasında aldığı Beşiktaş (0-2) mağlubiyetiyle gerileme dönemine girdi.
Beşiktaş maçıyla başlayan düşüş diğer karşılaşmalarda da devam etti ve Osmanlıspor, Süper Lig'de çıktığı son 10 maçta sahadan sadece bir kez galibiyetle ayrıldı.
Bu süreçte Adanaspor'u deplasmanda 5-1 yenerek tek galibiyetini elde eden mor-sarılılar, Gençlerbirliği ve Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Osmanlıspor, Beşiktaş'ın yanı sıra Antalyaspor (1-2), Trabzonspor (0-1), Medipol Başakşehir (0-1), Fenerbahçe (1-0), Kasımpaşa (3-2) ve son olarak da Gaziantepspor'a (0-2) mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'e geçen sezon yükselen Osmanlıspor, böylece sezonun ikinci yarısında ilk 10 haftalık periyotta sadece 5 puan çıkarabildi.
- Düşme potasıyla fark azalıyor
Devre arasına 6. sırada girerek yeni sezonda da Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdüren başkent temsilcisi, yaşanan performans düşüklüğü nedeniyle bu hedefin uzağında kaldı.
Ligde 12. basamağa kadar gerileyen Osmanlıspor'un, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı da azalmaya başladı.
31 puanı bulunan başkent ekibinin, düşme potasının en üst basamağındaki Gaziantepspor ile arasında fark 9 puana indi.
Gaziantepspor'un ise Gençlerbirliği ile erteleme maçı bulunuyor.
- Akçay istifa etti
Osmanlıspor'da ikinci devre yaşanan düşüş istifayı da beraberinde getirdi.
Ligin 25. haftasında Kasımpaşa deplasmanında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, istifa etti.
Akçay'ın ardından göreve daha önce Galatasaray'la şampiyonluk sevinci yaşayan Hamza Hamzaoğlu geldi.
Osmanlıspor, Hamzaoğlu yönetimindeki ilk maçta da Gaziantepspor karşısında kötü gidişata "dur" diyemedi ve galibiyet hasreti 5 karşılaşmaya çıktı.
- Osmanlı Stadı deplasman oldu
Osmanlıspor, iç saha avantajını iyi kullanamazken, evinde oynadığı 13 maçın 3'ünü kazanabildi.
Osmanlı Stadı'ndaki maçlardan 5'er kez de beraberlik ve mağlubiyetle ayrılan mor-sarılı ekip, sahasında 14 puan toplayabildi.
Başkent temsilcisi, sahasında oynadığı son 7 maçta ise galibiyet yüzü göremedi. Bu maçların 5'ini kaybeden başkent temsilcisi, iç saha performansları dikkate alındığında 15. sırada yer aldı.
Evindeki son galibiyetini 4 Aralık 2016'da Kardemir Karabükspor (2-1) karşısında elde eden mor-sarılılar, iç sahanın aksine deplasmanda daha iyi bir performans sergiledi.
Dış sahada hanesine 17 puan yazdıran Osmanlıspor, deplasmanda yapılan maçlar dikkate alındığında ise 7. sırada bulunuyor.
- Son 8 hafta
Osmanlıspor'un kalan 8 maçı ise şöyle:
|Hafta
|Maçlar
|27
|Kayserispor-Osmanlıspor
|28
|Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor
|29
|Osmanlıspor-Atiker Konyaspor
|30
|Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor
|31
|Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor
|32
|Galatasaray-Osmanlıspor
|33
|Osmanlıspor-Çaykur Rizespor
|34
|Beşiktaş-Osmanlıspor
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 09:49
- Fabrico’nun durumu kritik
Toplam 2
Yorum
HCK / BJK SANA ÇOK ÇOK İHTİYACIMIZ VAR, AMAN UNUTMA ACİL ŞİFALAR SEVGİLİ FABRİCİO...
- Hayat sİGORtası
Toplam 8
Yorum
1905 2 frikik fotomaç istatistik yazarken araştırda yaz ilk yarıdaki antalyaspor maçı
- ''Chedjou hiç risk almıyor''
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam ayrılcak niye riske girsin.
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