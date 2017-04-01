Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk maç
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Gaziantepspor'u konuk edecek Osmanlıspor, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak.
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Gaziantepspor'u konuk edecek.
Osmanlı Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ev sahibi Osmanlıspor, milli maçlar öncesi takımın başına geçen yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak.
Eski teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ligin ikinci yarısındaki 9 maçta sadece 1 galibiyet alan başkent temsilcisi, Hamzaoğlu ile yeni bir sayfa açmaya çalışacak.
Ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefleyen Osmanlıspor, 31 puanla 12. sırada bulunuyor. Bir maçı eksik Gaziantepspor ise 19 puanla son sırada yer alıyor.
Osmanlıspor'da sarı kart cezalısı Numan Çürüksu ve sakatlığı süren Engin Bekdemir, Gaziantepspor'a karşı görev yapamayacak.
Tedavisine devam edilen ve hafta içi takımla çalışmayan Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin de bu maçta forma giymesi beklenmiyor.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:54
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Yorum
ALEX türkün gücünü göreceksiniz
- Cenk’e Çin kancası
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HCK / BJK BU ÇİNLİLERDE FUTBOLDAN ANLAMIYOR, ABOUBAKAR GİBİ BİR DÜNYA GOLCÜSÜ VARKEN TOPA VURMAYI BİLMEYEN CENK'İ İSTİYORLAR HAYRET Kİ HAYRET...!!!
- Suskun Persie gol sözü verdi
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selo Lig bitti gol sözü. ..ilginç. .golün babasını fenere attı. .assist aziz başkandan
Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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