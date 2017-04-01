Çıtayı yükselteceğiz
Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, çıtası yüksek bir takıma geldiği için işinin zor olduğunu belirterek, "Biz de bu çıtayı alıp bir kademe daha yukarı taşımaya çalışacağız" dedi. Hamzaoğlu, gelecek sezonda zirve savaşı yapmak istediklerini vurguladı.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
Çıtayı yükselteceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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