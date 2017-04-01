 Çıtayı yükselteceğiz – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Çıtayı yükselteceğiz

    Çıtayı yükselteceğiz
    Teknik Direktörü , çıtası yüksek bir takıma geldiği için işinin zor olduğunu belirterek, "Biz de bu çıtayı alıp bir kademe daha yukarı taşımaya çalışacağız" dedi. Hamzaoğlu, gelecek sezonda zirve savaşı yapmak istediklerini vurguladı.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:03
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