 Osmanlıspor krizde – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    krizde

    Osmanlıspor krizde
    , 2017 yılında başarısız sonuçlar aldı. Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik 6 yenilgi alan ilk altı sıranın gerisine düşen Osmanlıspor, Türkiye Kupası'nda da üç maç sonunda bir galibiyet ve iki yenilgi alıp çeyrek final öncesi elendi.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:07
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