 Osmanlıspor'dan kötü prova – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Osmanlıspor'dan kötü prova

    Osmanlıspor'dan kötü prova

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor'a 2-1 yenildi.

    Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Boluspor, savunma oyuncusu Ramazan Sal'ın kazanılan köşe vuruşu sonrası attığı kafa golüyle 35. dakikada 1-0 öne geçti.

    Andre Santos'un 45. dakikada kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran TFF 1. Lig temsilcisi, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

    Osmanlıspor, 82. dakikada Rumen golcüsü Rusescu ile farkı bire indirdi: 1-2.

    Boluspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

    Osmanlıspor'un başında ilk maçına çıkan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmada tüm oyunculara şans vermeye çalıştı.

    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:55
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