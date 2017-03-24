Son Osmanlı Hamzaoğlu

Mustafa Reşit Akçay'ın ayrılmasından sonra hoca arayan Osmanlıspor, dün Hamza Hamzaoğlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Çok mutlu olduğunu ifade eden ve dün takımla ilk antrenmanına çkıan Hamzaoğlu, "Mükemmel bir kulübe geldim. Burada yapmak istediğim çokşey var. İlk olarak ligi çok iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.