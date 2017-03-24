 Son Osmanlı Hamzaoğlu – Fotomaç – 24 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Son Osmanlı Hamzaoğlu

    Son Osmanlı Hamzaoğlu
    Mustafa Reşit Akçay'ın ayrılmasından sonra hoca arayan Osmanlıspor, dün Hamza Hamzaoğlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Çok mutlu olduğunu ifade eden ve dün takımla ilk antrenmanına çkıan Hamzaoğlu, "Mükemmel bir kulübe geldim. Burada yapmak istediğim çokşey var. İlk olarak ligi çok iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Son Osmanlı Hamzaoğlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.