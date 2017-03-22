Osmanlıspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi
Osmanlıspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Osmanlıspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı.
Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından başkent ekibinde teknik direktör arayışı son buldu. Kulüpten alınan bilgiye göre, Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.
Akhisar Belediyespor'daki performansıyla dikkati çeken ve ardından 2014-2015 sezonunda Cesare Prandelli'nin yerine Galatasaray teknik direktörlüğüne getirilen Hamzaoğlu, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da mutlu sona ulaşarak "üçleme" yaptı.
Sonraki sezonun 11. haftasında sarı-kırmızılı yönetim tarafından gönderilen Hamzaoğlu, son olarak Bursaspor'u çalıştırmıştı.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:50
- Beşiktaş'ın hayal kırıklığı Aras Özbiliz
Toplam 3
Yorum
Köyiçi BIZ SANA INANIYORUZ EVLAT.
- Osmanlıspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi
Toplam 3
Yorum
zeki can osmanlısporda yükseklere doğru çıkan ivme artık düşüşe geçecek
- Lens mi Sow mu?
Toplam 19
Yorum
arslan lens fb de iyi oynuyor. maç kurtarıyor. fb ye uyum sağladı. lens tekrar kiralanmalı..sov gereksiz.
Osmanlıspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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