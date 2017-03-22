 Osmanlıspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi – Fotomaç – 22 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Osmanlıspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

    Osmanlıspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

    Osmanlıspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Osmanlıspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı.

    Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından başkent ekibinde teknik direktör arayışı son buldu. Kulüpten alınan bilgiye göre, Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.

    Akhisar Belediyespor'daki performansıyla dikkati çeken ve ardından 2014-2015 sezonunda Cesare Prandelli'nin yerine Galatasaray teknik direktörlüğüne getirilen Hamzaoğlu, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da mutlu sona ulaşarak "üçleme" yaptı.

    Sonraki sezonun 11. haftasında sarı-kırmızılı yönetim tarafından gönderilen Hamzaoğlu, son olarak Bursaspor'u çalıştırmıştı.

    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:50
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Osmanlıspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.