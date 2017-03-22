Osmanlıspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

Osmanlıspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı.

Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından başkent ekibinde teknik direktör arayışı son buldu. Kulüpten alınan bilgiye göre, Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Akhisar Belediyespor'daki performansıyla dikkati çeken ve ardından 2014-2015 sezonunda Cesare Prandelli'nin yerine Galatasaray teknik direktörlüğüne getirilen Hamzaoğlu, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da mutlu sona ulaşarak "üçleme" yaptı.

Sonraki sezonun 11. haftasında sarı-kırmızılı yönetim tarafından gönderilen Hamzaoğlu, son olarak Bursaspor'u çalıştırmıştı.