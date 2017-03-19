Tecrübeli teknik adam istifa etti

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Spor Toto Süper Lig'de 3-2 yenildikleri Kasımpaşa maçının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, "Şu andan itibaren gelecek sezonla ilgili kulübümün planlamayı sağlıklı yapabilmesi, önünü iyi görebilmesi için görevimi bırakmış bulunuyorum." dedi.

Kasımpaşa karşısında iyi oynadıklarını ancak duran toplarda konsantrasyon problemleri yaşadıklarını aktaran Akçay, şöyle konuştu:

"Konsantrasyon kaybı, ister istemez saha içerisindeki ruhsal ve fiziksel duruşumuza yaralar veriyor. Bu, bizim için sıkıntı oluşturuyor ama oyuncularımı kutluyorum. Çünkü ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını düşünüyorum. Bazen bazı şeyleri çok iyi yaptığınız halde istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Biz de o dönemleri çok fazlaca yaşadık. Şu andan itibaren gelecek sezonla ilgili kulübümün planlamayı sağlıklı yapabilmesi, önünü iyi görebilmesi için görevimi bırakmış bulunuyorum."



AKÇAY'IN OSMANLISPOR KARNESİ

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 3-2 yenildikleri maçın ardından istifa eden Osmanlıspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, başkent ekibiyle 82 maça çıktı. Osmanlıspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2015-16 sezonunun başından itibaren başkent ekibinde görev yapan Akçay, Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası görevi bıraktığını açıkladı. Osmanlıspor, Akçay'ın kulübede yer aldığı 82 maçta 34 galibiyet, 23 beraberlik ve 25 mağlubiyet elde etti. Başkent temsilcisi, tecrübeli teknik adam yönetiminde Süper Lig'de 59 maça çıkarken, 21 galibiyet, 20 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Süper Lig'de 83 gol atan mor-sarılı takım, kalesinde ise 65 gol gördü.Ankara temsilcisi, bu dönemde 9 Türkiye Kupası maçı oynarken, 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.



Avrupa'da tarih yazdı

Osmanlıspor, Mustafa Reşit Akçay yönetiminde en büyük başarısını ise ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde elde etti.Süper Lig'e yükseldiği ilk sezonu 52 puanla 5. sırada tamamlayan ve Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan mor-sarılılar, son 32 turuna yükselerek tarihe geçti.

Başkent ekibi, ilk kez katıldığı Avrupa Ligi'nde elemelerde yenilgi yüzü göremeden gruplara kaldı. Elemeleri 5 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayan Osmanlıspor, 6 maçta 13 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.



Grubu lider tamamladı

UEFA Avrupa Ligi'nde L Grubu'nda yer alan Osmanlıspor, İspanya'nın Villarreal, Romanya'nın Steaua Bükreş ve İsviçre'nin Zürih takımlarıyla eşleşti. Mor-sarılılar, sahasında Steaua Bükreş ve Zürih'i 2-0 mağlup ederken, Villarreal ile 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda Villarreal'e 2-1 üstünlük kuran Osmanlıspor, Zürih ve Steaua Bükreş'e 2-1'lik skorlarla yenildi. Başkent temsilcisi, bu sonuçların ardından topladığı 10 puanla L Grubu'nu lider bitirdi ve ligde son 32 takım arasına adını yazdırdı. Osmanlıspor, Türkiye'de şampiyonluk yaşamayan ekipler arasında Avrupa kupasında gruplardan çıkan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti. Son 32 turunda Yunanistan'ın Olympikos takımıyla eşleşen Osmanlıspor, rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalmasına rağmen, evindeki rövanş maçını 3-0 kaybederek Avrupa'ya veda etti.



9 maçta 1 galibiyet

Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Süper Lig'de 2016-17 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Osmanlıspor, 16 haftalık ilk bölümü 26 puanla 6. sırada tamamladı. Ligin 16 haftalık periyodunda 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Osmanlıspor, devre arasının ardından ise "gerileme" dönemine girdi. Mor-sarılılar, son 9 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Bu bölümde tek galibiyetini Adanaspor deplasmanında 5-1'lik sonuçla elde eden Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Osmanlıspor, ligin ikinci devresinde Beşiktaş, Antalyaspor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Kasımpaşa yenilgisi sonrası istifa eden Mustafa Reşit Akçay, daha önce yaptığı açıklamada, Osmanlıspor'un ardından altyapılarda çalışmak istediğini söylemişti.