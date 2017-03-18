 Tecrübeli teknik adam istifa etti! – Fotomaç – 18 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Tecrübeli teknik adam istifa etti!

    Tecrübeli teknik adam istifa etti!

    Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Gelecek sezonla ilgili kulübün planlama yapması için şu andan itibaren görevi bırakıyorum'' dedi.

    Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Spor Toto Süper Lig'de 3-2 yenildikleri Kasımpaşa maçının ardından istifa ettiğini açıkladı.

    Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, "Şu andan itibaren gelecek sezonla ilgili kulübümün planlamayı sağlıklı yapabilmesi, önünü iyi görebilmesi için görevimi bırakmış bulunuyorum." dedi.

    Kasımpaşa karşısında iyi oynadıklarını ancak duran toplarda konsantrasyon problemleri yaşadıklarını aktaran Akçay, şöyle konuştu:

    "Konsantrasyon kaybı, ister istemez saha içerisindeki ruhsal ve fiziksel duruşumuza yaralar veriyor. Bu, bizim için sıkıntı oluşturuyor ama oyuncularımı kutluyorum. Çünkü ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını düşünüyorum. Bazen bazı şeyleri çok iyi yaptığınız halde istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Biz de o dönemleri çok fazlaca yaşadık. Şu andan itibaren gelecek sezonla ilgili kulübümün planlamayı sağlıklı yapabilmesi, önünü iyi görebilmesi için görevimi bırakmış bulunuyorum."

    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:51
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tecrübeli teknik adam istifa etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.