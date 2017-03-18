Tecrübeli teknik adam istifa etti!
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Gelecek sezonla ilgili kulübün planlama yapması için şu andan itibaren görevi bırakıyorum'' dedi.
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Spor Toto Süper Lig'de 3-2 yenildikleri Kasımpaşa maçının ardından istifa ettiğini açıkladı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, "Şu andan itibaren gelecek sezonla ilgili kulübümün planlamayı sağlıklı yapabilmesi, önünü iyi görebilmesi için görevimi bırakmış bulunuyorum." dedi.
Kasımpaşa karşısında iyi oynadıklarını ancak duran toplarda konsantrasyon problemleri yaşadıklarını aktaran Akçay, şöyle konuştu:
"Konsantrasyon kaybı, ister istemez saha içerisindeki ruhsal ve fiziksel duruşumuza yaralar veriyor. Bu, bizim için sıkıntı oluşturuyor ama oyuncularımı kutluyorum. Çünkü ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını düşünüyorum. Bazen bazı şeyleri çok iyi yaptığınız halde istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Biz de o dönemleri çok fazlaca yaşadık. Şu andan itibaren gelecek sezonla ilgili kulübümün planlamayı sağlıklı yapabilmesi, önünü iyi görebilmesi için görevimi bırakmış bulunuyorum."
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:51
- ‘Yönetim gider Terim gelir’
Toplam 9
Yorum
öğretici terimin GS da görev alabilmesi artık çok zor ! bundan sonra ancak yönetici olabilir bence !
- Fernandao ameliyattan çıktı
Toplam 2
Yorum
XxX Birader geçmiş olsun. Sağlık bir yana her şey bir yana. Allah tez zamanda şifanı versin. İyileştikten sonra GS maçlarında kötü olabilirsin:)
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Toplam 4
Yorum
FATİH Trabzonspordan Uğur Demirok nasıl milli takımna alınmaz anlamıyorum ayıp yani
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