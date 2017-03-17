Osmanlıspor, Kasımpaşa maçına hazır

Kasımpaşa maçının son çalışmasına Batıkent Tesisleri'nde çıkan Başkent ekibi, antrenmana gruplar halinde topla ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda 5'e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular, saha kenarında üç ayrı istasyonda yaptıkları sprintle antrenmanı sonlandırdı. Soğuk algınlığı bulunan Aykut Demir ve tedavisi devam eden Ndiaye çalışmalarda yer almadı.