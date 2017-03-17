Osmanlıspor, Kasımpaşa maçına hazır
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kasımpaşa maçının son çalışmasına Batıkent Tesisleri'nde çıkan Başkent ekibi, antrenmana gruplar halinde topla ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda 5'e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular, saha kenarında üç ayrı istasyonda yaptıkları sprintle antrenmanı sonlandırdı. Soğuk algınlığı bulunan Aykut Demir ve tedavisi devam eden Ndiaye çalışmalarda yer almadı.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:22
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Toplam 5
Yorum
....... DEFANS YAPARSA RİEKERİNK TEN FARKI KALMAZ. GS HER ZAMAN HÜCUM FUTBOLU OYNARDI, OYNAMALI. ARADIĞIMIZ ZATEN BU. BU GS YI ARAYORUZ BİZ.
- Başakşehir'den Beşiktaş'a esprili tebrik
Toplam 12
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44istanbul Saygili rekabet olunca, futbol ne güzel oluyor!
- Quaresma ve Babel en iyi 11'de
Toplam 3
Yorum
Kartalllll Hani o çok korkulan Lyondan kimse yokmu?
Osmanlıspor, Kasımpaşa maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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