 Osmanlıspor, Kasımpaşa maçına hazır – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Osmanlıspor, Kasımpaşa maçına hazır

    Osmanlıspor, Kasımpaşa maçına hazır

    Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Kasımpaşa maçının son çalışmasına Batıkent Tesisleri'nde çıkan Başkent ekibi, antrenmana gruplar halinde topla ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda 5'e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular, saha kenarında üç ayrı istasyonda yaptıkları sprintle antrenmanı sonlandırdı. Soğuk algınlığı bulunan Aykut Demir ve tedavisi devam eden Ndiaye çalışmalarda yer almadı.

    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:22
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