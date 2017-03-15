Osmanlıspor’da çalışmalar tam gaz

Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta karşılaşmasında deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk olacak Osmanlıspor, tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Osmanlıspor, Kasımpaşa ile oynayacağı lig maçı hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. 1,5 saat süren antrenmanda tedavisi devam eden Ndiaye yer almadı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde, kulübün Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenmana oyuncular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde pas organizasyonu yapan mor-sarılı ekip, 1'e 1 hücum-savunma ve şut çalışması gerçekleştirdi. Yarı sahada oynanan maçla antrenman son buldu.



Osmanlıspor yarın basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.