Osmanlıspor’da çalışmalar tam gaz
Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta karşılaşmasında deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk olacak Osmanlıspor, tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Osmanlıspor, Kasımpaşa ile oynayacağı lig maçı hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. 1,5 saat süren antrenmanda tedavisi devam eden Ndiaye yer almadı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde, kulübün Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenmana oyuncular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde pas organizasyonu yapan mor-sarılı ekip, 1'e 1 hücum-savunma ve şut çalışması gerçekleştirdi. Yarı sahada oynanan maçla antrenman son buldu.
Osmanlıspor yarın basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Osmanlıspor yarın basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay alacağından vazgeçti
Toplam 8
Yorum
EKO HELAL OLSUN EFSANE KAPTAN
- Aboubakar için kötü haber geldi
Toplam 16
Yorum
şuraya bak mandzukici futbolcu zannedenler var heralde griezmannla karıştırıyorlar. yazık ona verilecek paraya be. bırakın bu işleri artık
- Hemen ayrılmak istiyor!
Toplam 23
Yorum
yorumlara bakıyorum da advocattan daha iyi teknik direktör olduğunu iddia edenler var hahaahha işte fener taraftarı
Osmanlıspor’da çalışmalar tam gaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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