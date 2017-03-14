Osmanlıspor, tek eksikle çalıştı
Osmanlıspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Mor-sarılı ekipte, sakatlığı bulunan Ndiaye idmana katılmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti. Hafif sakatlığı bulunan ve tedavisine devam edilen Ndiaye, antrenmanda yer almadı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, hücum ve savunmaya yönelik taktik çalışmalar ile devam etti.
Osmanlıspor, yarın 11:00'da yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Osmanlıspor, yarın 11:00'da yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 14 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 14:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan yıldız avında
Toplam 17
Yorum
X-ray Pastırmacı kardeşim ya ilaç kullanıyorsun ya da acil git bir bilirkişiye danış vah vah..
- G.Saray'da değişim başlıyor!
Toplam 28
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Ali herkes hala hırstan bahsediyor sabri yüzünden avrupada olmak üzere en az 100 gol yemişizdir adam amatör
- Beşiktaş-Olympiakos maçına İngiliz hakem
Toplam 2
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Gsli Hollandalı verseydiniz.!
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