 Osmanlıspor, tek eksikle çalıştı – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    Osmanlıspor, tek eksikle çalıştı

    Osmanlıspor, tek eksikle çalıştı

    Osmanlıspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Mor-sarılı ekipte, sakatlığı bulunan Ndiaye idmana katılmadı.

    Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti. Hafif sakatlığı bulunan ve tedavisine devam edilen Ndiaye, antrenmanda yer almadı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, hücum ve savunmaya yönelik taktik çalışmalar ile devam etti.

    Osmanlıspor, yarın 11:00'da yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:24
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