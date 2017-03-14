 Ahmet Gökçek’e destek – Fotomaç – 14 Mart 2017
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    14 Mart 2017, Salı
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    ’e destek

    Ahmet Gökçek’e destek
    Kurucu Başkanı , Türk ekiplerine kamp dönemlerinde Avrupa'ya gitmemesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Gökçek'in bu çağrısı yanıt buldu. Birçok kulüp, Avrupa'nın bu Nazivari tavrı değişmediği sürece sezon başı ve ortası kamplarını Türkiye'de ya da dost ülkelerde yapma kararı aldı.
    1. 14 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
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