Ahmet Gökçek'ten kulüplere çağrı

Gökçek yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde Avrupa'da ortaya çıkan Türkiye düşmanlığı ve korkusunun dün gece Hollanda'nın yaptığı gayrı demokratik uygulamalar ile tavan yaptığını belirterek, "Kulüp başkanlarımızın ve teknik direktörlerimizin sezon başı kampları için başta Hollanda ve Avusturya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerini tercih etmemelerini ve bu ülkelere karşı futbol ailesi olarak ortak bir tavır sergilemelerini rica ediyorum. Bu ülke bizim ve bu ülke tüm ihtiyaçlarımız için hepimize yeter. Gün birlik günü, gün tüm dünyaya kenetlenerek, dik bir duruş sergileme günüdür." ifadelerini kullandı.

Futbol ailesinin bir bireyi olarak dün gece yaşanan olayları büyük bir şaşkınlık ve derin üzüntü ile takip ettiğini dile getiren Ahmet Gökçek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu talihsiz ve kabul edilemez uygulamalara karşı futbol ailesi olarak da tepki vermemiz gerektiğini düşünmekteyim. Bilindiği gibi özellikle Süper Lig ekiplerimiz sezon başı hazırlık kampları için yurt dışını tercih etmektedirler. Bu bağlamda, ülkemizde pek çok kulübümüzün de sezon başı hazırlıkları için ağırlıklı olarak Hollanda'yı tercih ettiği de malumunuzdur. Özellikle anılan ülkenin ülkemize karşı sergilediği tutum ve davranışların kabul edilebilir olmadığını hatırlatmak istiyorum. Bu sebep ile kulüp başkanlarımızın ve teknik direktörlerimizin sezon başı kampları için başta Hollanda ve Avusturya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerini tercih etmemelerini ve bu ülkelere karşı futbol ailesi olarak ortak bir tavır sergilemelerini rica ediyorum."

Ahmet Gökçek açıklamasında, yaptığı çağrıya kulüplerin kayıtsız kalmayacağına vurgu yaparak, "Futbol kulüpleri sezon başı kamplarını Türkiye'de geçirerek hem milli bir davranış ortaya koyacak, hem de ülke ekonomisine ve turizmine katkıda bulunacaktır." görüşüne yer verdi.