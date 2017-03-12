Ahmet Gökçek'ten kulüplere çağrı
Osmanlıspor Futbol Kulübü Kurucu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gökçek, Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımlara Avrupa ülkelerinde kamp yapmama çağrısında bulundu.
Futbol ailesinin bir bireyi olarak dün gece yaşanan olayları büyük bir şaşkınlık ve derin üzüntü ile takip ettiğini dile getiren Ahmet Gökçek, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bu talihsiz ve kabul edilemez uygulamalara karşı futbol ailesi olarak da tepki vermemiz gerektiğini düşünmekteyim. Bilindiği gibi özellikle Süper Lig ekiplerimiz sezon başı hazırlık kampları için yurt dışını tercih etmektedirler. Bu bağlamda, ülkemizde pek çok kulübümüzün de sezon başı hazırlıkları için ağırlıklı olarak Hollanda'yı tercih ettiği de malumunuzdur. Özellikle anılan ülkenin ülkemize karşı sergilediği tutum ve davranışların kabul edilebilir olmadığını hatırlatmak istiyorum. Bu sebep ile kulüp başkanlarımızın ve teknik direktörlerimizin sezon başı kampları için başta Hollanda ve Avusturya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerini tercih etmemelerini ve bu ülkelere karşı futbol ailesi olarak ortak bir tavır sergilemelerini rica ediyorum."
Ahmet Gökçek açıklamasında, yaptığı çağrıya kulüplerin kayıtsız kalmayacağına vurgu yaparak, "Futbol kulüpleri sezon başı kamplarını Türkiye'de geçirerek hem milli bir davranış ortaya koyacak, hem de ülke ekonomisine ve turizmine katkıda bulunacaktır." görüşüne yer verdi.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:28
- 'Zamanı mıydı şimdi hoca!''
Toplam 6
Yorum
garaudy fener yildiz futbolcu sever..sohretli futbolcu sever..aykut ise tam tersi. vasat adamlarla calismayi sever.feneri çöküntü ye Götürür..sakın
- Olcay Şahan fırtınası
Toplam 2
Yorum
Atillas-BJK Milli Takıma Alınmazsa direkt Olcay'a karşı art niyet ararım
- ''Biz de insanız!''
Toplam 2
Yorum
Nuri Şahin Yıllık maç başılar hariç 10 milyon TL kazanılan basit bir oyun .... oyun yani oyun doğrusun selçukcuğum
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