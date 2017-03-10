Osmanlıspor'da Bursaspor mesaisi
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Bursaspor'u ağırlayacak Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bu arada kart cezalısı Koray Altınay, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.
- Koray Altınay'ın babalık sevinci
Osmanlısporlu futbolcu Koray Altınay, baba oldu.
Hilal-Koray Altınay çifti, Ankara'da özel bir hastanede dünyaya gelen kız çocuklarına 'Hayat' adını verdi.
İlk kez baba olmanın sevincini yaşayan genç oyuncu, "Tarifi imkansız duygular içerisindeyim. İnşallah Hayat, ailemize ve camiamıza şans getirir." ifadesini kullandı.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:24
- Gidene dur demem!
Toplam 5
Yorum
haha evet sayın aysal terim ayrıldıktan sonra burak ve selçukla 5 yıllık sözleşme imzalamıştı ve her yıl yükselen miktarlarla
- Yol ayrımında
Toplam 5
Yorum
ayhan tamam gonderelim de kimi alalim herkez zam istiyo kimse dusunmuyo gs sonunu bu takim boyle olmaz
- Galatasaray değil Zararsaray!
Toplam 3
Yorum
İSTİFACI Yeter Dursun istifa edeceksen et Galatasaray batacak sen daha kulübü kurtarma derdindesin.
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