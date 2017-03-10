 Osmanlıspor'da Bursaspor mesaisi – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Osmanlıspor'da Bursaspor mesaisi

    Osmanlıspor'da Bursaspor mesaisi

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Bursaspor'u ağırlayacak Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan haftanın son idmanına, dar alanda oynanan 5'e 2 pas çalışmasıyla devam edildi. Antrenman, saha kenarında yapılan hız çalışmasıyla son buldu. Başkent ekibinde, tedavisine devam edilen Thievy Bifouma çalışmaya katılmadı.

    Bu arada kart cezalısı Koray Altınay, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

    - Koray Altınay'ın babalık sevinci

    Osmanlısporlu futbolcu Koray Altınay, baba oldu.

    Hilal-Koray Altınay çifti, Ankara'da özel bir hastanede dünyaya gelen kız çocuklarına 'Hayat' adını verdi.

    İlk kez baba olmanın sevincini yaşayan genç oyuncu, "Tarifi imkansız duygular içerisindeyim. İnşallah Hayat, ailemize ve camiamıza şans getirir." ifadesini kullandı.

    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:24
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