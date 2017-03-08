 Osmanlıspor'da Bursaspor hazırlıkları – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Osmanlıspor'da Bursaspor hazırlıkları

    Osmanlıspor'da Bursaspor hazırlıkları

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor ile karşılaşacak Osmanlıspor, hazırlıklarına başladı.

    Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Çalışmalara adale ağrısı bulunan Bifouma katılmadı.

    Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasının ardından pas organizasyonu yapan futbolcular, antrenmanın sonunda 5'erli gruplar halinde dönüşümlü olarak 5'e 5 maç oynadı.

    Antrenmanın ardından, 22 yaşına giren Aminu Umar ve 31 yaşına basan Avdija Vrsajevic'in doğum günleri kutlandı.

    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:50
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