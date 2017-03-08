Osmanlıspor'da Bursaspor hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor ile karşılaşacak Osmanlıspor, hazırlıklarına başladı.
Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasının ardından pas organizasyonu yapan futbolcular, antrenmanın sonunda 5'erli gruplar halinde dönüşümlü olarak 5'e 5 maç oynadı.
Antrenmanın ardından, 22 yaşına giren Aminu Umar ve 31 yaşına basan Avdija Vrsajevic'in doğum günleri kutlandı.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:50
- "İstanbul'un önemli bir dokusu"
Toplam 3
Yorum
mahoni Beleş yapılan stad bu değil belki sen yazdıklarından utanırsın
- UEFA’dan şok atama!
Toplam 18
Yorum
Siyah-Beyaz1903 biz deplasmanda oynuyoruz sakin ve akilli oynariz onlarsa evlerinde kazanmak istiyecektir öne gecemedikleri zaman baski altinda kalip hatalar yapmaya acik olucaklardir bence hakem bizim lehimize isler böyle düsündükce, ama herseye ragmen adil bir mac olmasini isterim sahsen.
- Tudor ve Nazifoğlu, PFDK'da!
Toplam 6
Yorum
hakem çok merak ediyorum hakemlerde ceza alacak mı ? en son skandal fener beşiktaş maçını yönetmişti hata yapmıştı bu maçtada hataları var
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