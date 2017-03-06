İyi oynadık, yazık oldu
Osmanlı'nın orta sahası Adam Maher, haksız bir yenilgi aldıklarını söyledi. Maç içinde Hasan Ali'ye tokat atan Hollandalı futbolcu, "İyi bir performans sergiledik ama son dakika elle gelen bir golle yenildik. Hakem bunu görmedi çok üzücü" dedi.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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