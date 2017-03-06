 İyi oynadık, yazık oldu – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    İyi oynadık, yazık oldu

    İyi oynadık, yazık oldu
    Osmanlı'nın orta sahası Adam Maher, haksız bir yenilgi aldıklarını söyledi. Maç içinde Hasan Ali'ye tokat atan Hollandalı futbolcu, "İyi bir performans sergiledik ama son dakika elle gelen bir golle yenildik. Hakem bunu görmedi çok üzücü" dedi.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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