 ''Haram olsun!'' – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    ''Haram olsun!''

    ''Haram olsun!''

    'ye duraklama dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup olan 'da maçın hakemi 'a büyük tepki var.

    Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 'ye Mehmet Topal'ın tartışmalı golüyle 1-0 yenilen 'da Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcısı , maçın hakemi 'a büyük tepki gösterdi.

    Cimşir, Twitter hesabından, "Alper Ulusoy maçtan sonra helallik istiyormuş. Açık ve net söylüyorum HARAM olsun!" diyerek öfkesini belli etti.

    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:53
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