''Haram olsun!''
Fenerbahçe'ye duraklama dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup olan Osmanlıspor'da maçın hakemi Alper Ulusoy'a büyük tepki var.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'ye Mehmet Topal'ın tartışmalı golüyle 1-0 yenilen Osmanlıspor'da Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcısı Hüseyin Çimşir, maçın hakemi Alper Ulusoy'a büyük tepki gösterdi.
Cimşir, Twitter hesabından, "Alper Ulusoy maçtan sonra helallik istiyormuş. Açık ve net söylüyorum HARAM olsun!" diyerek öfkesini belli etti.
Cimşir, Twitter hesabından, "Alper Ulusoy maçtan sonra helallik istiyormuş. Açık ve net söylüyorum HARAM olsun!" diyerek öfkesini belli etti.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mehmet Topal: "Hakem olsaydım golü vermezdim"
Toplam 9
Yorum
Osman Adam olsaydın o kadar sevinmez hakeme gider golü iptal ettirip kahraman olurdun. Emek hırsızı
- Tesadüfün bu kadarı!
Toplam 41
Yorum
Cerkez Eger ki böyle bir durum var ise zaten Sampiyonluk gibi bir hedef kalmamis o zaman hemen nester vurulmali ve kadrodisi birakilmalilar.yeter
- Mustafa Reşit Akçay'dan imalı açıklama
Toplam 1
Yorum
partal Biz de seni tebrik ediyoruz ,Bjk yi puana gark ettiğin için. ( 4 maç : 12 puan ).
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