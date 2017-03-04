Osmanlıspor hazırlıklarını tamamladı
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık olarak 1 saat sürdü. Tam kadro yapılan antrenmana Mor-Sarılı oyuncular ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dar alanda oynanan 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından saha kenarında yapılan sprint çalışmasıyla haftanın son antrenmanı, tamamlandı.
Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayan Başkent ekibi bugün havayoluyla İstanbul'a hareket edecek.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:02
- Jeremain Lens bombası
Toplam 30
Yorum
forzabjk Ne oldu tırstınız mı, önceden olsa formasını alırsınız derdiniz :)))))
- "Asıl derbi F.Bahçe'yle"
Toplam 29
Yorum
forzabjk Bizce de asıl derbi aranızda çünkü bize rakip olamazsınız :)))))
- Jeremain Lens bombası
Toplam 30
Yorum
karakartal tabi canım aziz çıkıp istesek q7'yi alırdık almadık deyince problem yok biz kiralık oyuncuya talip olunca gurursuz oluyoruz geç o işleri :)
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