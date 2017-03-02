Osmanlıspor, F.Bahçe'ye hazırlanıyor

Kulüpten yapılan açıklamada, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki idmanın ilk bölümünde oyuncuların salonda core (vücut ağırlığıyla yapılan) çalışması yaptığı bildirildi.

Daha sonra sahaya çıkan futbolcuların koordinasyon ve taktik ağırlıklı maçla günü tamamladığı kaydedildi.

Takım antrenmanının ardından bazı oyuncuların, yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir yönetiminde bireysel idman gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu arada, tedavisi süren Aminu Umar'ın, antrenmanın ilk etabında takımla, sonraki bölümde ise takımdan ayrı çalıştığı vurgulandı.







SİNAN KURT 22 YAŞINDA

Osmanlıspor'un genç oyuncularından Sinan Kurt, 22 yaşına girdi.



Antrenman bitiminde takım arkadaşlarıyla doğum günü pastasının başına geçen genç oyuncunun, mumları üfledikten sonra Raul Rusescu'nun elinden pastasını yediği aktarıldı.