Osmanlıspor, F.Bahçe'ye hazırlanıyor
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki idmanın ilk bölümünde oyuncuların salonda core (vücut ağırlığıyla yapılan) çalışması yaptığı bildirildi.
Daha sonra sahaya çıkan futbolcuların koordinasyon ve taktik ağırlıklı maçla günü tamamladığı kaydedildi.
Takım antrenmanının ardından bazı oyuncuların, yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir yönetiminde bireysel idman gerçekleştirdiği belirtildi.
Bu arada, tedavisi süren Aminu Umar'ın, antrenmanın ilk etabında takımla, sonraki bölümde ise takımdan ayrı çalıştığı vurgulandı.
SİNAN KURT 22 YAŞINDA
Osmanlıspor'un genç oyuncularından Sinan Kurt, 22 yaşına girdi.
Antrenman bitiminde takım arkadaşlarıyla doğum günü pastasının başına geçen genç oyuncunun, mumları üfledikten sonra Raul Rusescu'nun elinden pastasını yediği aktarıldı.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:44
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Toplam 3
Yorum
1 maç var 3 maç yok sana fırsat tudor dön çift forvete koy göbeğe tolga josue kanatlarda bruma rodrigues bekler carole linnes stoper chedjou ahmet bu kadar!
- Talisca ‘takım’ dedi!
Toplam 1
Yorum
taraftar ooo taliska fizolof olmus
- Portekiz çıkarması
Toplam 34
Yorum
bjk bedavaci fikret orman allem eder gullem eder bedavaya getir bu transferleri veya fb veya gs ye odettirir ama sonunda alir
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