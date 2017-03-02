 Osmanlı pusuda – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Osmanlı pusuda

    Osmanlı pusuda
    Ligin 23. haftasında F.Bahçe'ye konuk olacak , çalışmalarına devam ediyor. Kaptan Numan da puan için İstanbul'a geleceklerini belirtip, "İlk 5'ten kopmadan yolumuza devam etmeyi hedefliyor. Kadıköy'de de beklentileri karşılayacağız" diyor.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:27
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