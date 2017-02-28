Osmanlıspor irtifa kaybetti
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 22:36
- Net penaltı
Toplam 4
Yorum
Temple GS'ninki Penaltı diye yazıyonda Beşiktaş'ın pozisyonunu niye Penaltı diye yazmıyorsunuz?
- Dick duramıyor!
Toplam 1
Yorum
cozum belli cozum 5 yildir hucumcu orta saha alamayan aziz ve arkadaslarinin istifasi. beceriksizler kaldikca hep ayni senaryo.
- Eski milli futbolcu İsmail Kurt hayatını kaybetti
Toplam 1
Yorum
Güngör yum ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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