 Osmanlıspor irtifa kaybetti – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    irtifa kaybetti

    Osmanlıspor irtifa kaybetti
    sahasında oynadığı son dört lig maçını puan alamadan kapattı. Sırasıyla evinde Beşiktaş'a 2-0, Antalyaspor'a 2-1, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden Osmanlıspor, böylece Süper Lig'de 30 puanda kalmış oldu.
    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:36
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