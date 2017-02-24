Alkışlar Osmanlı'ya
Avrupa Ligi’nde gruptan çıkarak göğsümüzü kabartan Osmanlıspor, 0-0’ın rövanşında Yunan ekibi Olympiakos’a 3-0 yenilip elendi ama yine de büyük bir alkışı hak etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde gururumuz olan Osmanlıspor, Yunanistan'ın en iyi takımı Olympiakos'a son 32 turunda elendi. Komşu'da son 20 sezonda 18 kez şampiyon olan rakibi karşısında 0-0'ın rövanşına çıkan Osmanlı, iyi başladığı maçta rakibine 3-0 mağlup oldu. Başkent ekibi ilk yarıda sayısız fırsattan yararlanamadı ve devre 0-0 berabere bitti. İkinci yarının hemen başında 47'de Karim Ansarifard'ın golüyle 1-0 geriye düşen Osmanlı, eşitlik sayısını ararken 70'te ikinciyi de yedi. Elyounoussi skoru 2-0 yaptı. Ansarfard, 86'da bir kez daha sahneye çıkıp skoru ilan etti. Tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa arenasında şubat ayını gören Osmanlı yine de büyük bir alkışı hak etti.
14 MAÇTA 8 GALİBİYET ALDI
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez mücadele eden Osmanlıspor, 2. Ön Eleme turundan bu yana 12 maç oynadı. Bu süreçte 8 galibiyet alan başkent ekibi, 3 maçtan beraberlikle ayrılırken 3 kez de yenildi.
AKÇAY: TARAFTAR VE CAMİA İÇİN ÜZGÜNÜZ
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Olympiakos yenilgisinden sonra üzgün olduklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Camia için üzgünüz, taraftarımız için üzgünüz. Klasik devam edelim, önümüzdeki lig maçına bakacağız. Benim önceliğim ligde kalıcı olmak. İlk önce düğüm atmak ve ondan sonra diğer hedeflere bakmak lazım" diye konuştu.
TRİBÜNLER DOLUP TAŞTI
Başkentli futbolseverler, ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlarının tarihi maçına yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 20 bin kişilik Osmanlı Stadı'nı dolduran mor-sarılı taraftarlar, takımlarına destek oldu. Taraftarlara Türk bayrağı dağıtılırken, statta renkli görüntüler oluştu. Tribünlerde Olympiakos taraftarı ise yer almadı.
14 MAÇTA 8 GALİBİYET ALDI
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez mücadele eden Osmanlıspor, 2. Ön Eleme turundan bu yana 12 maç oynadı. Bu süreçte 8 galibiyet alan başkent ekibi, 3 maçtan beraberlikle ayrılırken 3 kez de yenildi.
AKÇAY: TARAFTAR VE CAMİA İÇİN ÜZGÜNÜZ
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Olympiakos yenilgisinden sonra üzgün olduklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Camia için üzgünüz, taraftarımız için üzgünüz. Klasik devam edelim, önümüzdeki lig maçına bakacağız. Benim önceliğim ligde kalıcı olmak. İlk önce düğüm atmak ve ondan sonra diğer hedeflere bakmak lazım" diye konuştu.
TRİBÜNLER DOLUP TAŞTI
Başkentli futbolseverler, ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlarının tarihi maçına yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 20 bin kişilik Osmanlı Stadı'nı dolduran mor-sarılı taraftarlar, takımlarına destek oldu. Taraftarlara Türk bayrağı dağıtılırken, statta renkli görüntüler oluştu. Tribünlerde Olympiakos taraftarı ise yer almadı.
- 24 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH OZAN TOPAL VEYA ATIF OZAN SOUZA BAŞKA ÇAREN YOK KORKAK ADVO.
- Cimbom darmadağın!
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Yorum
serdar akay bana göre ergin ataman gsden gönderilmeli ERMAN KUNTER veya OKTAY MAHMUTİ inşallah şu 2 koçtan biri gelir gs ye
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 65
Yorum
BAŞKA FORMÜL YOK. SALİH OZAN TOPAL - ATIF OZAN TOPAL (ATIFLA SALİH DEĞİŞİKLİĞİ - TOPAL SOUZA DEĞİŞİKLİĞİ İLE LİGİ TAMAMLAMALIYIZ..)
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