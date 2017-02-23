Haydi turla gel!
UEFA Avrupa Ligi’nde Osmanlıspor, Son 32 turunda 0-0’ın rövanşında Olympiakos’la Başkent’te tura çıkıyor. Mor-sarılılar yine bir tarih yazmak için saat 19.00'da Trabzonsporlu eski golcü Cardozolu Yunan devine meydan okuyacak.
Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi Son 32 turunda bugün Olympiakos'la tarihi rövanşa çıkıyor. Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak tarihi karşılaşmayı, Macaristan'dan Istvan Vad yönetecek. Temsilcimiz ilk maçta aldığı 0-0'lık sonucun avantajıyla, ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselerek, büyük bir başarıya imza atmaya çalışacak. Morsarılılar'da sakat olan Nijeryalı yıldız forvet Aminu Umar, ilk maçtaki gibi rövanşta da oynayamayacak.
BROWN VE MARİN MÜJDESİ
Yunanistan'da en yakın rakibi Panionios'un 10 puan önünde şampiyonluğa koşan kırmızı-beyazlılar'da ise önemli eksikler dikkat çekiyor. İlk maçta kırmızı gören Brezilyalı stoper Viana ile Çin'de T.Teda'ya transfer olan 15 golle bu sezon takımın en skorer ismi Nijeryalı golcü Ideye Brown'ın yanı sıra kadroya alınmayan Trabzonsporlu eski orta saha Marko Marin forma giymeyecek. İlk maçta görev alan Cardozo ile cezası nedeniyle oynamayan Sivassporlu eski stoper Manuel da Costa kadroda yer alıyor.
KOMŞU'YA ÜSTÜNÜZ
Yunan ve Türk takımları daha önce 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9'unu Türk, 4'ünü Yunan ekipleri kazandı, 7 karşılaşma da berabere bitti. Olympiakos ise temsilcilerimizle 4 maç yaparken sahadan 2 kez yenilgi, birer kez de galibiyet ve beraberlikle ayrıldı.
NASIL TUR ATLARIZ?
Tüm galibiyetler Osmanlıspor'a tur için yetecek. Olympiakos'un galibiyeti veya gollü beraberlikte tur atlayan Yunanistan temsilcisi olacak. İlk maçtaki gibi 0-0'lık eşitlik halinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek.
BROWN VE MARİN MÜJDESİ
Yunanistan'da en yakın rakibi Panionios'un 10 puan önünde şampiyonluğa koşan kırmızı-beyazlılar'da ise önemli eksikler dikkat çekiyor. İlk maçta kırmızı gören Brezilyalı stoper Viana ile Çin'de T.Teda'ya transfer olan 15 golle bu sezon takımın en skorer ismi Nijeryalı golcü Ideye Brown'ın yanı sıra kadroya alınmayan Trabzonsporlu eski orta saha Marko Marin forma giymeyecek. İlk maçta görev alan Cardozo ile cezası nedeniyle oynamayan Sivassporlu eski stoper Manuel da Costa kadroda yer alıyor.
KOMŞU'YA ÜSTÜNÜZ
Yunan ve Türk takımları daha önce 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9'unu Türk, 4'ünü Yunan ekipleri kazandı, 7 karşılaşma da berabere bitti. Olympiakos ise temsilcilerimizle 4 maç yaparken sahadan 2 kez yenilgi, birer kez de galibiyet ve beraberlikle ayrıldı.
NASIL TUR ATLARIZ?
Tüm galibiyetler Osmanlıspor'a tur için yetecek. Olympiakos'un galibiyeti veya gollü beraberlikte tur atlayan Yunanistan temsilcisi olacak. İlk maçtaki gibi 0-0'lık eşitlik halinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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BJK 1903 kulak kuscu. ARKADAS BEN AYNEN SANA KATILIYORUM BEN BUNU 10 YILDIR DIYORUM AMA TÜRK FUTBOLUN BU HALE GELMESININ TEK SORUMLUSU AZIZ YILDIRIM.
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