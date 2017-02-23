“Eleştirileri kendimize dönük yapmalıyız”
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Olympiakos mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, “Eleştirileri kendimize dönük, acımasız yapmalıyız. Doğruya ancak böyle ulaşılabilir" dedi.
"3 gün önce başarılı olmuş bir 11'i sahaya sürmek bence çok da mantıksız değil"
2 değişikliğin de zorunlu oldu hatırlatan Akçay, "Sahaya çıktığımız takım da Adana'da çok başarılı olan bir takımdı. Sadece Mehmet yoktu. Futbolda zaman zaman kadro devamlılığı üzerinde yoğunlaşıp gitmek gerekebilir. Futbolda bu bazen çok iyi bir stratejidir. Takımımız için çok önemli bir müsabakada 3 gün önce çok başarılı olmuş bir 11'i sahaya sürmek, bence çok da mantıksız değil. Kendimize yapay mutluluklar oluşturarak, kendimize moral vermektense gerçeklerle yüzleşerek bu akşam Olympiyakos'u yenmenin mutluluğunu yaşayarak evimize gitmemiz gereken süreçleri başlatmamız gerekiyor. Eleştirileri kendimize dönük, acımasız yapmalıyız. Doğruya ancak böyle ulaşılabilir" ifadelerini kullandı.
Mağlubiyetten dolayı taraftarlardan özür dileyen Akçay, önlerindeki maçlarda da destek vermelerini istedi.
- 23 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:55
- ''İkincilik başarıdır''
Toplam 58
Yorum
koyulacivert Adam orta saha istedi yok.kalede tutamayan volkan ,forvette atamayan ya sakat ya kartlık VŞEN Ortada hantal fernan.josef topal ozan salih ee
- Osmanlıspor 'tamam' dedi
Toplam 4
Yorum
Aslan Osmanli basarisiz demiyorum ama Osmanli ismini bir Futbol takimina vermek ne derece dogru? Osmanliyi basitlestirmeyin. Yunan dalga gececek.
- Osmanlıspor 'tamam' dedi
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 HARBIDEN COK ÜZÜLDÜM YAKISIRDI BESIKTASLA TURLAMAK AMA KISMET DEYILMIS GINEDE ILK KATILMASINA RAHMEN BÜYÜK BASARI YUNAN TAKIMIDA BOS DEYILDI
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