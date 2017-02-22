 Osmanlıspor’a Macar hakem – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    ’a Macar hakem

    Osmanlıspor’a Macar hakem
    'nde yarın 0-0'ın rövanşında 'u konuk edecek Osmanlıspor'un maçını yönetecek hakem belli oldu. Temsilcimizin son 16'ya çıkma mücadelesi vereceği karşılaşmayı Macar hakem Istvan Vad yönetecek.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:07
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