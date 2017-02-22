Osmanlıspor tur peşinde

Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, Macaristan Futbol Federasyonundan Istvan Vad yönetecek.

Başkent temsilcisi, ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselerek, büyük bir başarıya imza atmaya çalışacak.

Yunanistan'da oynanan ilk maçtan golsüz beraberlikle ayrılan Osmanlıspor, rövanş mücadelesine avantajlı çıkacak.

Osmanlıspor'da sakatlığı bulunan Nijeryalı kanat oyuncusu Aminu Umar, ilk maçta olduğu gibi rövanşta da Olympiakos'a karşı forma giyemeyecek.

Yunan ekibinde ise ilk maçta 74. dakikada kırmızı kart gören Bruno Viana, takımını yalnız bırakacak.

Olympiakos'un kadrosunda tanıdık isimler de göze çarpıyor. Trabzonsporlu eski futbolcular Oscar Cardozo ve Marko Marin ile 2013-2015 yıllarında Sivasspor'da oynayan Manuel da Costa, Yunan temsilcisinin kadrosunda yer alıyor.

- Avrupa kupalarında 16. maç

Osmanlıspor, Avrupa kupalarındaki 16. maçına çıkacak.

Başkent ekibi, daha önce UEFA Intertoto Kupası'nda 2, ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ise 13 maç yaptı.

Osmanlıspor, Avrupa kupalarında oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Avrupa'da rakip fileleri 24 kez havalandıran mor-sarılı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

- Türk ekipleri istatistiklerde üstün

Yunan ve Türk takımları daha önce 20 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 9'unu Türk, 4'ünü Yunan ekipleri kazandı, 7 karşılaşma da berabere bitti.

Yunanistan Süper Ligi'nde lider durumda bulunan Olympiakos ise Türk ekipleriyle 4 maç yaparken sahadan 2 kez yenilgi, birer kez de galibiyet ve beraberlikle ayrıldı.