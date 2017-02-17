 Osmanlı avantajlı – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Osmanlı avantajlı

    Osmanlı avantajlı

    Yunanistan’da 10 kişi kalan güçlü rakibine geçit vermeyen , ’nde son 16’ya çok yakın. Kalesinde devleşen Karcemarskas, ’a geçit vermedi.

    Avrupa'da bu yıl adeta destan yazan , Olympiakos deplasmanından avantajlı dönüyor... Büyük bir çekişmeye sahne olan Pire'deki karşılaşmada golsüz berebare kalan başkent ekibi, 23 Şubat'taki rövanşta tura yakın: 0-0. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede, Yunan ekibine karşı kalesinde devleşen kaleci Karcemarskas, turun müjdesini verdi.

    SİNİRLER GERİLİNCE...
    Osmanlıspor defansını ve başarılı bir gününde olan Karcemarskas'ı geçemeyen 'lu futbolcular iyice gerildi ve karşılaşmada tansiyon daha da arttı. Ev sahibi ekipten Bruno Viana, yerde bulunan Osmanlıspor'lu Prochazka'ya basınca Fransız hakem tarafından oyundan atıldı. Yunan futbolcuların provakasyonlarına gelmeyen Fransız hakem, çok iyi bir maç yönetirken, 10 kişi kalan Olympiakos, son 20 dakika bir gol için çok yüklendi. Osmanlıspor da yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma golsüz sona erdi. 'nde son 16'ya kalacak takım 23 Şubat'taki rövanşta belli olacak.

    NASIL TUR ATLAR?
    Osmanlıspor'a rövanşta tek farklı galibiyet yetiyor. Ancak gollü beraberlik Olympiakos lehine.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:07
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