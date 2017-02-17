Futbol terbiye eder
Akçay, Osmanlıspor’u küçümseyen yorumlara, “Rakibe saygıyı kaybetmeyeceksin. Futbolun böyle bir terbiye ediş biçimi var” şeklinde konuşarak tepki gösterdi.
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, golsüz biten maç sonrası basın toplantısında hedeflerinin devamlılık olduğunu belirtti. Akçay, "Geçici bir başarı, zafer elde edebiliriz. Ama Avrupa'da uzun vadeli hedeflerimiz olmalı. Olympiakos'u eleyip sonra da 5-10 yıl Avrupa'ya gidemezsen bir şey ifade etmez" diye konuştu. Final paslarında sıkıntı yaşadıklarını belirten Akçay, "Sonuçta Olympiakos ile deplasmanda ve baskı altında oynuyorsunuz. Özgüvenimiz yüksek değildi. Her şeyi yeniden inşa etmeye başladık" dedi. Akçay, maç öncesinde yapılan Osmanlı- spor'u küçümseyen yorumlara ise, "Sonuçta rakibe saygıyı asla kaybetmeyeceksiniz. Futbolun böyle bir terbiye ediş biçimi var. Futbol terbiye eder" diye tepki gösterdi.
AKÇAY'DAN GEÇİT YOK
Avrupa arenasında 25'inci maçına çıkan Mustafa Reşit Akçay, 6'ncı kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor ve Osmanlıspor ile çıktığı 25 maçın 17'sini kazanan başarılı teknik adam, sadece 2 kez sahadan mağlup ayrıldı. Osmanlıspor; Villarreal, Steaua ve Zürich'in bulunduğu gruptan 10 puanla lider çıkmıştı.
AKÇAY'DAN GEÇİT YOK
Avrupa arenasında 25'inci maçına çıkan Mustafa Reşit Akçay, 6'ncı kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor ve Osmanlıspor ile çıktığı 25 maçın 17'sini kazanan başarılı teknik adam, sadece 2 kez sahadan mağlup ayrıldı. Osmanlıspor; Villarreal, Steaua ve Zürich'in bulunduğu gruptan 10 puanla lider çıkmıştı.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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MalatyalıKartal44 Başkan yapma yav...Bir de ağlamasan daha iyi olacak he...Otur bi sakinleş...
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hehehe Fenerbahce Tarih yazmaya devam ediyor.
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Mate Geç bile kalındı altyapıdan genç oynat hiç olmazsa gençtir deriz onuda yapmıyorlar yatarak para kazanıyorlar as bildiklerimiz
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