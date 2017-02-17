Cardozo etkisizdi
Trabzonspor'dan Olympiakos'a transfer olan Oscar Cardozo, Osmanlıspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Paraguaylı forvet, etkisiz kalınca 76'da yerini Romao'ya bıraktı. Yunan liginde 2 golü bulunan Cardozo'nun Avrupa Ligi'nde henüz siftahı yok.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 31
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MalatyalıKartal44 Başkan yapma yav...Bir de ağlamasan daha iyi olacak he...Otur bi sakinleş...
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hehehe Fenerbahce Tarih yazmaya devam ediyor.
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
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Mate Geç bile kalındı altyapıdan genç oynat hiç olmazsa gençtir deriz onuda yapmıyorlar yatarak para kazanıyorlar as bildiklerimiz
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