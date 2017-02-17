 Cardozo etkisizdi – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Cardozo etkisizdi

    Cardozo etkisizdi
    'dan Olympiakos'a transfer olan , karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Paraguaylı forvet, etkisiz kalınca 76'da yerini Romao'ya bıraktı. Yunan liginde 2 golü bulunan Cardozo'nun Avrupa Ligi'nde henüz siftahı yok.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:22
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