Osmanlı istediğini aldı!

Osmanlıspor, tarihinde ilk kez bir Yunan takımı ile karşı karşıya geldi. Berabere sona eren mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Ruddy Buquet yönetti.

Olympiakos ise Avrupa Kupaları tarihinde 3 kez Türk takımıyla karşılaştı ve bunların tamamını Galatasaray ile oynadı. Bu maçlardan 1 galibiyet ve 2 yenilgi elde etti.



OLYMPİAKOS 10 KİŞİ KALDI!

73. dakikada köşe vuruşu sonrasında Bruno Viana, Vaclav Prochazka'ya faul yaptı. Faulün ardından Bruno Viana, yerde kalan Prochazka'ya tekme attığını iyi yakalayan hakem Ruddy Buquet, Bruno Viana'ya kırmızı kartını çıkarttı ve ev sahibi ekip 10 kişi kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fortounis'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



20. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında topla sağdan ceza alanına giren Bifouma'nın yerden çıkardığı topa Ndiaye yetişemeyince Türk ekibi bir golden oldu.



41. dakikada kullanılan köşe atışında arka direkte topla buluşan Botia'nın vuruşundan kaleci Karcemarskas meşin yuvarlağı kornere çeldi.



42. dakikada Osmanlıspor defansının hatasında topu kapan Cardozo'nun yerden şutunda kaleci tehlikeyi önledi.



44. dakikada Vrsajevic'in ön direğe topla buluşan Ndiaye rakibini geçtikten sonra vuruşuna yaptı ancak kaleci Leali meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



55. dakikada gelişen Olympiakos atağında Seba'nın karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Karcemarskas, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

57. dakikada ev sahibi takımın kullandığı kornerde ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Martins'in yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Karcemarskas meşin yuvarlığı son anda kornere çeldi.

Müsabaka golsüz sona erdi.