''Milli bir dava!''
UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Son 32 turunda Yunan ekibiyle karşılaşacak temsilcimiz Atina’ya çıkarma yaptı. Mor-sarılılar milli dava olarak gördükleri tarihi maç için zafer sözü verdi.
İlk kez katıldığı Avrupa arenasında grubundan lider çıkıp Son 32 turuna adını yazdıran Osmanlıspor, tarihi maçta yarın Yunanistan'da Olympiakos'la kozlarını paylaşacak. Hazırlıklarını tamamlayıp dün özel bir uçakla Atina'ya çıkarma yapan temsilcimizde Nijeryalı orta saha Aminu Umar sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı. Son derece moralli olduğu gözlenen mor-sarılılar bu tarihi maça daha farklı hazırlandıklarını vurguladılar. Genel Menajer Ender Yurtgüven, sezonun ikinci devresine çok iyi başlayamadıklarını hatırlatıp, bu maçla çıkışa geçmek istediklerinin altını çizdi.
'ÜLKE OLARAK AVANTAJLIYIZ'
Yurtgüven, yüksek bir motivasyonla maça çıkacaklarını ifade ederek, "Milli bir dava olarak bakıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Mutlu bir şekilde ülkemize döneceğimize inanıyorum" iddiasında bulundu.
Olympiakos'un ateşli taraftarına yönelik soruya ise Yurtgüven, "Türk takımlarına karşı sadece bir galibiyetleri var. Ülke olarak avantajlıyız. Elbette ambiyans önemli bir faktör ama bizi misafirperverlikle ağırlayacaklarına inanıyoruz. Göreceğimiz muamelenin kat ve kat fazlasını Ankara'da yaparız" yanıtını verdi.
AKÇAY'DAN OLYMPİAKOS ŞİFRELERİ
Atina'ya hareketten önce açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, rakip hakkında bilgilendirme yaptı. Akçay, savunmada, özellikle yan toplarda dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizip, "Oyun tarzları aslında bize çok uygun. Geçen yılki stilimize yakın tarzda oynuyorlar. Ön bölgesi daha aktif ve hareketli, orta sahası ve savunması daha dengeli. Rakip üzerine direkt giden bir oyun anlayışını benimsiyorlar. Maçta gel-gitler yaşanabilir. Sağlıklı duruş gösteren takım maçı dengeli bitirebilir" değerlendirmesinde bulundu.
OSMANLI'YA UĞURLU HAKEM
Osmanlı'nın, Olympiakos maçı hakemi açıklandı. Son 32 turu mücadelesinde Fransa Futbol Federasyonu'ndan Ruddy Buquet görev alacak. 40 yaşındaki Buquet, 25 Mayıs 2014'te Türkiye'nin İrlanda'yı deplasmanda 2-1 yendiği hazırlık maçı ve 7 Kasım 2013'te Trabzon'un Polonya'da L.Varşova'yı 2-0'la devirdiği Avrupa Ligi karşılaşmalarını yönetmişti.
'ÜLKE OLARAK AVANTAJLIYIZ'
Yurtgüven, yüksek bir motivasyonla maça çıkacaklarını ifade ederek, "Milli bir dava olarak bakıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Mutlu bir şekilde ülkemize döneceğimize inanıyorum" iddiasında bulundu.
Olympiakos'un ateşli taraftarına yönelik soruya ise Yurtgüven, "Türk takımlarına karşı sadece bir galibiyetleri var. Ülke olarak avantajlıyız. Elbette ambiyans önemli bir faktör ama bizi misafirperverlikle ağırlayacaklarına inanıyoruz. Göreceğimiz muamelenin kat ve kat fazlasını Ankara'da yaparız" yanıtını verdi.
AKÇAY'DAN OLYMPİAKOS ŞİFRELERİ
Atina'ya hareketten önce açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, rakip hakkında bilgilendirme yaptı. Akçay, savunmada, özellikle yan toplarda dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizip, "Oyun tarzları aslında bize çok uygun. Geçen yılki stilimize yakın tarzda oynuyorlar. Ön bölgesi daha aktif ve hareketli, orta sahası ve savunması daha dengeli. Rakip üzerine direkt giden bir oyun anlayışını benimsiyorlar. Maçta gel-gitler yaşanabilir. Sağlıklı duruş gösteren takım maçı dengeli bitirebilir" değerlendirmesinde bulundu.
OSMANLI'YA UĞURLU HAKEM
Osmanlı'nın, Olympiakos maçı hakemi açıklandı. Son 32 turu mücadelesinde Fransa Futbol Federasyonu'ndan Ruddy Buquet görev alacak. 40 yaşındaki Buquet, 25 Mayıs 2014'te Türkiye'nin İrlanda'yı deplasmanda 2-1 yendiği hazırlık maçı ve 7 Kasım 2013'te Trabzon'un Polonya'da L.Varşova'yı 2-0'la devirdiği Avrupa Ligi karşılaşmalarını yönetmişti.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
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Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
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erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
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Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
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