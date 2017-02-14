Osmanlıspor kafilesi Atina'da
Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos ile yapacağı maç için başkent Atina'ya ulaştı.
Türkiye Hava Yolları'na (THY) ait özel bir uçakla Ankara'da hareket eden kafile TSİ 16.00'da Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na indi. Osmanlıspor daha sonra havalimanından kamp yapacağı otele gitti. Kafilede sakat Aminu Umar dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
Olympiakos ile oynanacak karşılaşma öncesinde yarın TSİ 19.00'da Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından mor-sarılılar karşılaşma hazırlıkları kapsamında son çalışmasını TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadyumunda yapacak.
Olympiakos-Osmanlıspor karşılaşması 16 Şubat Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 18:49
- ''Tarihi bir maç olacak''
Toplam 5
Yorum
Fb'li Krasnodar sıradan bir takım, Fenerbahçe cesur oynarsa farklı yener yeter ki cesur olsunlar.
- ''Zaferle döneceğiz''
Toplam 7
Yorum
Fb'li Ah be Mehmet profesyonelliğine hayranım ancak oyun tarzını beğenmiyorum senden ancak stoper olur, ya da tek önlibero olsan iş yapar fb
- ''Çok sert bir rakip''
Toplam 20
Yorum
GFB Daha türkiye kupasından bile elenenler yorum yapmasın.
Osmanlıspor kafilesi Atina'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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