 Osmanlıspor kafilesi Atina'da – Fotomaç – 14 Şubat 2017 Osmanlıspor kafilesi 'da" /> Osmanlıspor kafilesi 'da" />
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    14 Şubat 2017, Salı
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    kafilesi 'da

    Osmanlıspor kafilesi Atina'da

    , UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Yunan ekibi ile yapacağı maç için başkent 'ya ulaştı.

    Türkiye Hava Yolları'na (THY) ait özel bir uçakla Ankara'da hareket eden kafile TSİ 16.00'da Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na indi. daha sonra havalimanından kamp yapacağı otele gitti. Kafilede sakat Aminu Umar dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

    ile oynanacak karşılaşma öncesinde yarın TSİ 19.00'da Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından mor-sarılılar karşılaşma hazırlıkları kapsamında son çalışmasını TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadyumunda yapacak.

    Olympiakos-Osmanlıspor karşılaşması 16 Şubat Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak.

    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:49
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