Aykut Demir: Kazanmak istiyorduk ama olmadı
Osmanlıspor'un stoperi Aykut Demir, Trabzonspor maçına 3 puan hedefiyle çıktıklarını ancak bunu başaramadıklarını söyledi.
Karşılaşma sonrasında konuşan Aykut, maça iyi başladıklarını belirterek, "İkinci yarı net pozisyonlar bulduk ama kısmet değilmiş. Güzel bir mücadele oldu. Trabzonspor da iyi bir takım. Kesinlikle 3 puan almak istiyorduk ama olmadı. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi.
Ligin ilk yarısının bitimine kadar çok sayıda maç oynadıklarına dikkati çeken tecrübeli stoper, "Hem Avrupa'ya, hem de lige iyi bir başlangıç yapmıştık. Osmanlıspor'un mevcut durumunu büyütmeye gerek yok. Önümüzde UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağımız Olympiakos karşılaşması var. Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Futbolda bunlar var, yapacak bir şey yok." değerlendirmesini yaptı.
Sezon başında Trabzonspor'dan, Osmanlıspor'a kiralık gelen Aykut, bordo-mavili ekibin ikinci yarı maçlarına iyi başladığını söyledi.
Karadeniz temsilcisinin yeni bir coşku yakaladığını ifade eden Aykut, "Ligin ikinci yarısına iyi başladılar. Yeni statla beraber iyi bir coşku yakaladılar. Yolları açık olsun." diye konuştu.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:25
- 'Şahan'e fırtına
Toplam 9
Yorum
Ercan Ben takımı genel hatlarıyla beğendim.birkaç nokta transfere daha ihtiyacımız var.Hakem kötüydü iki penaltımızı vermedi yine.olsun bu takım
- 'Şahan'e fırtına
Toplam 9
Yorum
bjk 1903 şahan helal olsun ts gibi bi klübe yakışır ! :) herşey para değil takımlar gerekirse böle yardımlaşsın lar ebedi dost lar lafta olmamalı !
- ''Son 10 yılın en iyi yabancı hocasıyım''
Toplam 13
Yorum
UA Nerede Ay da mı ? Dünyada hangi ülke takımı hep şampiyonluğa oynayan bir kadroyu sana verir ? şansını iyi değerlendir ileride GS de T.D oldu
Aykut Demir: Kazanmak istiyorduk ama olmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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