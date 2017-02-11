 Aykut Demir: Kazanmak istiyorduk ama olmadı – Fotomaç – 11 Şubat 2017 Aykut Demir: Kazanmak istiyorduk ama olmadı" /> Aykut Demir: Kazanmak istiyorduk ama olmadı" />
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    : Kazanmak istiyorduk ama olmadı

    Aykut Demir: Kazanmak istiyorduk ama olmadı

    'un stoperi , maçına 3 puan hedefiyle çıktıklarını ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

    Karşılaşma sonrasında konuşan Aykut, maça iyi başladıklarını belirterek, "İkinci yarı net pozisyonlar bulduk ama kısmet değilmiş. Güzel bir mücadele oldu. da iyi bir takım. Kesinlikle 3 puan almak istiyorduk ama olmadı. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi.

    Ligin ilk yarısının bitimine kadar çok sayıda maç oynadıklarına dikkati çeken tecrübeli stoper, "Hem Avrupa'ya, hem de lige iyi bir başlangıç yapmıştık. 'un mevcut durumunu büyütmeye gerek yok. Önümüzde UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağımız Olympiakos karşılaşması var. Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Futbolda bunlar var, yapacak bir şey yok." değerlendirmesini yaptı.

    Sezon başında Trabzonspor'dan, Osmanlıspor'a kiralık gelen Aykut, bordo-mavili ekibin ikinci yarı maçlarına iyi başladığını söyledi.

    Karadeniz temsilcisinin yeni bir coşku yakaladığını ifade eden Aykut, "Ligin ikinci yarısına iyi başladılar. Yeni statla beraber iyi bir coşku yakaladılar. Yolları açık olsun." diye konuştu.

    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:25
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