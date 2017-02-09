Osmanlıspor, Trabzonspor'a bileniyor
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. Koordinasyon çalışmasıyla idmanı sürdüren mor-sarılı futbolcular taktiksel bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenman tüm futbolcuların katıldığı şut çalışmasıyla sona erdi.
İdmana sakatlıkları süren Tiago Pinto ve Aminu Umar katılmadı. Sakatlıktan yeni kurtulan Engin Bekdemir ise idmandan önce bireysel antrenör eşliğinde bir çalışma yaptı. Engin bu çalışmanın ardından da takımla birlikte topsuz idmana katıldı.
Yeni transfer Trabzonspor maçını önemsiyor
Devre arası transfer döneminde Fransa'nın Bastia takımından kadroya katılan Thievy Bifouma, son maçlarda arzuladıkları sonuçları alamadıkları ancak bunu tersine çevirmek istediklerini söyledi.
Antrenman öncesinde AA muhabirine konuşan Kongolu golcü, "Şu anda belki iyi gitmiyoruz ama takımımıza ve kendimize güveniyoruz. Bunu bir şekilde tersine döndürmeliyiz. Trabzonspor maçı da diğer maçlar gibi çok önemli." değerlendirmesini yaptı.
Osmanlıspor, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:28
- Fenerbahçe'den Van Persie tişörtü!
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gsli klasik bir fener sacmaligi
- ''Pascal’dan farkı yok!''
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Ertan herkes dahildir. Yoneticisi- futbolcusu- hakemi - saha görevlileri- güvenlikçileri- spor yorumcuları- eski spocular ve hakemlerde herkes.
- Van Persie tişörtüne cevap
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Sarı Güzel tasarım
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