Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Osmanlıspor'da golcü futbolcu Webo ve kaleci Hakan Arıkan, antrenman öncesi, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları maçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Webo, "Önümüzdeki maçların önemini biliyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Motivasyon olarak iyi durumdayız ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz." dedi.

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Badou Ndiaye ile ofansif anlamda daha da güçleneceklerini belirten Webo, "Diğer eksiklerimizin de aramıza katılmasının ardından çok daha iyi olacağız." ifadesini kullandı.

Performanslarıyla, rakiplerinin saygısını kazandıklarını dile getiren Webo, şöyle devam etti:

"Altımızda ve bizim seviyemizdeki takımların saygısını kazandığımız için onlara karşı oynadığımız maçlar zor geçiyor. Bize savunmada daha fazla sıkıntı yaratıyorlar. Antalyaspor maçını örnek verebiliriz. Kontrol bizdeydi ancak son dakikalarda iki pozisyon, ikisi de gol oldu. Büyük takımlara karşı hem daha iyi motive oluyorsunuz hem de size karşı puan almak istedikleri için üstünüze geliyorlar. Belki bu bizim işimizi kolaylaştırıyor ama seviyemizdeki ya da altımızdaki takımlar, 1 puan çok önemli olduğu için savunmada çok dikkatliler. Bu da bizim işimi zorlaştırıyor."

UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Yunanistan ekibi Olympiakos'a saygı duyduklarını belirten Webo, "Bütün saygımıza rağmen önümüzde zor bir dönemden çıkan Trabzonspor ile oynayacağımız maç var ve biz de öncelikle bu karşılaşmayı düşünüyoruz. Avrupa kupalarında oynadığımız maçlara nasıl hazırlandıysak Olympiakos'a karşı da öyle hazırlanacağız." şeklinde görüşlerini aktardı.



"HEDEF, YİNE AVRUPA KUPALARINA KATILMAK"

Başkent ekibinin kalecisi Hakan Arıkan da final oynamayı hedefledikleri Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendiklerini, önlerinde artık iki hedef kaldığını dile getirdi.



UEFA Avrupa Ligi'nde gidebilecekleri yere kadar gitmek istediklerini belirten Hakan, sezonu ise yine Avrupa kupalarına katılacak bir dereceyle bitirmeyi hedeflediklerini vurguladı.



Kötü bir dönemden geçtiklerini ifade eden Hakan, şunları söyledi:



"Futbolda inişli çıkışlı dönemler yaşanabilir. Bu dönemi bir an önce atlatıp çıkışa geçmek istiyoruz. Yeniden eski havamıza kavuşacağımıza, bunun da Trabzonspor maçıyla başlayacağına inanıyoruz. Futbolun gerekliliklerini yerine getirdiğinizde sonuç da geliyor. Toparlanıp daha iyi işler yapmalıyız. Trabzonspor bir çıkış yakaladı. Biz ise aksine kötü bir dönem geçiriyoruz. Devre arasından sonra çok iyi bir takım oldular ama ne olursa olsun maça çıkıp kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız."



Süper Lig'de "kendilerine gelip", Olympiakos maçına moralli çıkarak iyi bir sonuçla Yunanistan'dan dönmek istediklerini kaydeden Hakan, "Hedeflerimizi başarmak için belli bir çıta koyduk, bunun üstüne çıkmak istiyoruz. Kötü gittiğiniz zaman karamsarlık oluşuyor ama bunu atlatacak hem tecrübe hem de potansiyelimiz var." diye konuştu.