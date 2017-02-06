Osmanlıspor zorlu viraja giriyor
Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda eden Osmanlıspor'un önünde, Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçlık zorlu fikstür bulunuyor.
Ligde 27 puanla 6. sırada yer alan mor-sarılılar, son üç maçını kazanan Karadeniz ekibiyle 11 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
Osmanlıspor, 16 Şubat Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Yunanistan'da Olympiakos ile karşılaşacak.
Pire'den rövanş öncesi avantajlı skorla dönmeye çalışacak başkent ekibi, 19 Şubat Pazar günü Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde, Levent Şahin yönetiminde çıkışa geçen Adanaspor'a konuk olacak.
Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında sahasında 23 Şubat'ta Yunanistan Süper Ligi'nde lider durumda bulunan Olympiakos ile karşılaşacak Osmanlıspor, ardından Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek mor-sarılılar, 24. haftada da Bursaspor'u misafir edecek.
Osmanlıspor'un zorlu maç takvimi şöyle:
|Tarih
|Lig
|Maç
|11 Şubat
|Spor Toto Süper Lig
|Osmanlıspor-Trabzonspor
|16 Şubat
|UEFA Avrupa Ligi
|Olympiakos-Osmanlıspor
|19 Şubat
|Spor Toto Süper Lig
|Adanaspor-Osmanlıspor
|23 Şubat
|UEFA Avrupa Ligi
|Osmanlıspor-Olympiakos
|-
|Spor Toto Süper Lig
|Osmanlıspor-Medipol Başakşehir
|-
|Spor Toto Süper Lig
|Fenerbahçe-Osmanlıspor
|-
|Spor Toto Süper Lig
|Osmanlıspor-Bursaspor
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:41
- Volkan Demirel: "Güzel statları var ama..."
Toplam 30
Yorum
SERKAN TOPU TUTARKEN BİLE ANTİPATİKSİN. ZAMAN GEÇİRMEK BAŞKA KARŞI TARAFLA ALAY EDER GİBİ ZIPLAYIP TOPU TUTMAK BAŞKA.
- Şenol Güneş: "Tebrik etmiyorum"
Toplam 113
Yorum
fb li sen zaten fb nin kazandığı hiç bir maçta fb tebrik etmiyorsun artık ne büyük bi acıysa :))
- Şenol Güneş Kjaer'in boğazını sıktı
Toplam 49
Yorum
forever1903 bazen yenmek icin yenilmek gerek, aziz baskaniniz size daha uzun süre hayirli olsun, anlayana
Osmanlıspor zorlu viraja giriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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