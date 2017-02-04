Osmanlı’da 3 yeni isim
Osmanlıspor'un, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadrosu açıklandı. 21 kişilik liste şöyle: Hakan Arıkan, Zydrunas Karcemarskas, Avdija Vrsajevic, Lukasz Szukala, Koray Altınay, Tiago Pinto, Vaclav Prochazka, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Mehmet Güven, Badou Ndiaye, Erdal Kılıçaslan, Adrien Regattin, Luiz Carlos, Aminu Umar, Dzon Delarge, Musa Çağıran, Adam Maher, Pierre Webo, Raul Rusescu, Thievy Bifouma.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
Toplam 14
Yorum
FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
Toplam 9
Yorum
ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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