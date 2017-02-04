 Osmanlı’da 3 yeni isim – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    Osmanlı’da 3 yeni isim

    Osmanlı’da 3 yeni isim
    Osmanlıspor'un, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadrosu açıklandı. 21 kişilik liste şöyle: Hakan Arıkan, Zydrunas Karcemarskas, Avdija Vrsajevic, Lukasz Szukala, Koray Altınay, Tiago Pinto, Vaclav Prochazka, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Mehmet Güven, Badou Ndiaye, Erdal Kılıçaslan, Adrien Regattin, Luiz Carlos, Aminu Umar, Dzon Delarge, Musa Çağıran, Adam Maher, Pierre Webo, Raul Rusescu, Thievy Bifouma.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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