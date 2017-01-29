Olympiakos deplasmanda galip
Yunanistan Süper Ligi'ndeki 18. hafta mücadelesinde Olympiakos, deplasmanda Veria'yı 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Olympiakos, puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Veria ise 13 puanla 15. sırada kaldı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Osmanlıspor, 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:27
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 50
Yorum
BJK__ Mehmet ekici kesinlikle Fenerbahçeye gitmeli.Beşiktaşlı olarak istemiyoruz.Zaten Fenerbahçe bu saatten sonra doğrulamaz: ))
- “Arzu ettiğimiz bir galibiyet aldık”
Toplam 6
Yorum
ömer te. Adamlar varela diye oyuncu bulup getirmiş.güray şahane oynamış.sen ise KARAVEYEV i nerden buldun derler adama..Azzzziiiiizzzz yedin bitirdin
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 50
Yorum
ttz yarin aziz yildirim Ronaldo beni aradi almadim diyecek
Olympiakos deplasmanda galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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