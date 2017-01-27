Brezilyalı orta sahada işlem tamam
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Osmanlıspor, ikinci transferini orta sahaya yaptı. Başkent ekibi, Brezilyalı Luiz Carlos Martins Moreira’yı renklerine bağladı.
YURTGÜVEN: "TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYORUZ"
Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan kulübün Genel Menajeri Ender Yurtgüven "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda transfer komitemiz çalışmalarını büyük bir titizlikle devam ettiriyor. Kadromuzu koruyarak üstüne birkaç takviye yapmayı planlıyorduk nitekim öyle de oldu. Geçtiğimiz günlerde golcü oyuncu Thievy Bifouma'yı renklerimize bağlamıştık. Bugün ise orta sahamıza takviye yapıyoruz. 31 yaşındaki Brezilyalı Luiz Carlos Martins Moreira ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşmeye imza attık. Camiamıza hayırlı olsun Allah yüzümüzü utandırmasın" şeklinde konuştu.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:38
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
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Yorum
çelik90 ya kusura bakmayın da; mehmet ekici fener'e gelmek istiyor ama ayrılırken de vefalı davranıp trabzonspor'a bir şeyler kazandırmak istiyor...burada ipler tamamen fenerbahçe ve mehmet ekici'nin elinde. isteseler sene sonu için imza atarlar, siz hala yok beşiktaş ile anlaştık kafasındasınız. burada mehmet'in iyi niyeti suistimal ediliyor.
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
alsın alsın gökhan inl.,tolgay,atiba,oguzhan,talisca,veli,necip bu kadar orta sahaya sahipken bir tane daha alsınlar.Sonra kulüpler neden batıyor?
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
T.s61 Bu adamdan para kazanamasak para sen vericen başkan hiç kıvırma o zaman
Brezilyalı orta sahada işlem tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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