 Brezilyalı orta sahada işlem tamam – Fotomaç – 26 Ocak 2017
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    26 Ocak 2017, Perşembe
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    Brezilyalı orta sahada işlem tamam

    Brezilyalı orta sahada işlem tamam

    Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Osmanlıspor, ikinci transferini orta sahaya yaptı. Başkent ekibi, Brezilyalı ’yı renklerine bağladı.

    Bu sezon Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere üç kulvarda mücadeleye devam eden Başkent ekibi, 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu 'yı renklerine bağladı. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalanan tecrübeli oyuncu sırasıyla Freamunde, Paços Ferreira, Braga ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ahli takımının formasını giymişti.

    YURTGÜVEN: "TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYORUZ"
    Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan kulübün Genel Menajeri Ender Yurtgüven "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda transfer komitemiz çalışmalarını büyük bir titizlikle devam ettiriyor. Kadromuzu koruyarak üstüne birkaç takviye yapmayı planlıyorduk nitekim öyle de oldu. Geçtiğimiz günlerde golcü oyuncu Thievy Bifouma'yı renklerimize bağlamıştık. Bugün ise orta sahamıza takviye yapıyoruz. 31 yaşındaki Brezilyalı Luiz Carlos Martins Moreira ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşmeye imza attık. Camiamıza hayırlı olsun Allah yüzümüzü utandırmasın" şeklinde konuştu.
    1. 26 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:44
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