Osmanlıspor'a devre arası yaramadı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, devre arası tatilinin ardından oynadığı 3 resmi maçı da kaybetti.
Mor-sarılı ekip, şampiyonluk mücadelesi veren rakibine Süper Lig'in 17. haftasında seyircisinin önünde 2-0 mağlup oldu.
Ligde 7 hafta sonra kaybeden başkent ekibi, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda da umduğunu bulamadı.
Osmanlıspor, son 16 turuna yükselmeyi garantilemek için çıktığı maçta Gaziantepspor'a 2-0 yenildi. Mor-sarılı takım, kupada gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.
Başkent ekibi, son olarak da bugün Süper Lig'in 18. haftasında ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçta Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Mbilla ve Eto'o'nun son dakikalarda attığı gollere engel olamayan Osmanlıspor, böylece 2017'de çıktığı 3 maçı da kaybetti.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:15
- Kerim Frei’a 9 milyon TL
Toplam 5
Yorum
beşiktaşlı Güzel anlaşma yapılmış tebrikler. Tolgayı da madem istiyorlar satın 17 milyon euro ya.
- İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
kosovali seneye 2017-2018 ligi ILHAN CAVCAV ya kupasi ya da ligi insallah olur okadar da turk sporuna katkisi var rahmetlinin
- İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
kosovali cavcav aylesinin basi sagolson adam tavirlariyle unutulmayacak kendi kulubune ve turkiyede tum takimlarin ustasidi
Osmanlıspor'a devre arası yaramadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.