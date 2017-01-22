 Osmanlıspor'a devre arası yaramadı – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Osmanlıspor'a devre arası yaramadı

    Osmanlıspor'a devre arası yaramadı

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, devre arası tatilinin ardından oynadığı 3 resmi maçı da kaybetti.

    Başkent temsilcisi, lige verilen ara sonrası ilk resmi maçında geçen hafta Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaştı.

    Mor-sarılı ekip, şampiyonluk mücadelesi veren rakibine Süper Lig'in 17. haftasında seyircisinin önünde 2-0 mağlup oldu.

    Ligde 7 hafta sonra kaybeden başkent ekibi, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda da umduğunu bulamadı.

    Osmanlıspor, son 16 turuna yükselmeyi garantilemek için çıktığı maçta Gaziantepspor'a 2-0 yenildi. Mor-sarılı takım, kupada gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.

    Başkent ekibi, son olarak da bugün Süper Lig'in 18. haftasında ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçta Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

    Mbilla ve Eto'o'nun son dakikalarda attığı gollere engel olamayan Osmanlıspor, böylece 2017'de çıktığı 3 maçı da kaybetti.

    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:15
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