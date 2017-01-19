12 kişiyle idman
Osmanlıspor ile ligde oynayacağı 18. hafta karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Antalya dün 12 futbolcuyla idmana çıktı. Ligde fazla forma şansı bulamayan isimler Kemerspor ile hazırlık maçı oynarken, diğer oyuncular idmanda yer aldı.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
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