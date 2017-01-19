 12 kişiyle idman – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    12 kişiyle idman

    12 kişiyle idman
    ile ligde oynayacağı 18. hafta karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Antalya dün 12 futbolcuyla idmana çıktı. Ligde fazla forma şansı bulamayan isimler Kemerspor ile hazırlık maçı oynarken, diğer oyuncular idmanda yer aldı.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:06
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