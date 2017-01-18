Yeni transfer ilk idmanına çıktı
Osmanlıspor'un Fransa 1. Lig ekiplerinden Bastia'dan transfer ederek 3,5 yıllığına renklerine bağladığı Thievy Bifouma takımla birlikte antrenmana çıktı.
24 yaşındaki Kongolu oyuncu, takımla birlikte yaptığı antrenmanın ardından yardımcı antrenörler nezaretinde bireysel antrenman yaptı.
GAZİANTEPSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Gaziantepspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Mor-Sarılı ekip hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Yarı sahada çift kale maç yapan Başkent ekibi 3 farklı istasyondaki sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Antrenmana ülkesinin milli takımında bulunan Ndiaye (Senegal); tedavileri devam eden Engin Bekdemir, Tugay Kacar, soğuk algınlığı bulunan Avdija ve hafif adale ağrısı bulunan Muhammed Bayır katılmadı.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:34
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
Ankara61 Hocanın hiç bir suçu yok.Şu an kadar yapılan adam gibi transferde yok.Hep boş vaatler.Alsın adam gibi 3-5 adam bak nasıl değişiyor bu takım.
- Aziz Yıldırım'a şok ceza
Toplam 101
Yorum
Sefeer Fb arkadaşlar demirören sizi şike davasından kurtaran adam . GS kupasini karanlıkta veren adam. Unutmayın nankör olmayın.
- F.Bahçe Sosa ile anlaştı
Toplam 67
Yorum
Kartal Azizin teklif ettiğinin yarısına bizde oynuyo :) biz Beşiktaşız kimseye boş para vermeyiz.
Yeni transfer ilk idmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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