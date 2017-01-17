Osmanlıspor'a Kongolu forvet
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Bastia'da forma giyen Thievy Bifouma'yı 3,5 yıllığına transfer etti.
Genel menajer Ender Yurtgüven, yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın golcüsü ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Thievy Bifouma, 16 kez milli takımda forma giyerken, 8 gole imza attı. Ligue 1'de bu sezon 14 maça çıkan Bifouma, 2 gol kaydetti.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 18:45
- Burak geri mi dönecek?
Toplam 30
Yorum
aaaa Riekerink in kafası futbola o kadar basmıyor Fatih Hocanın emri ile geri geliyorsa geliyor
- Martinez sürprizi
Toplam 8
Yorum
KARTAL Eder i alalım başkan pazarlık yap kirala Eder i
- Aziz Yıldırım'a şok ceza
Toplam 49
Yorum
hakan futfol federasyonuna sesleniyorum hakemler kuraile belirlensin
Osmanlıspor'a Kongolu forvet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.