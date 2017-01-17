 Osmanlıspor'a Kongolu forvet – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    'a Kongolu forvet

    Osmanlıspor'a Kongolu forvet

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından 'da forma giyen 'yı 3,5 yıllığına transfer etti.

    Genel menajer , yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın golcüsü ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

    , 16 kez milli takımda forma giyerken, 8 gole imza attı. Ligue 1'de bu sezon 14 maça çıkan Bifouma, 2 gol kaydetti.

    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:45
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