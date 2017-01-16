''Maçın hakkı beraberlikti"
Osmanlıspor'un sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kurucu Başkan Ahmet Gökçek, zorlu bir maça çıktıklarını söyledi.
Gökçek'in açıklamaları şöyle;
"Osmanlıspor tarafında önemli eksikler vardı. Onların yerine oynayan oyuncularımız elinden geleni yaptı. Dışardan bir seyirci olarak diyorum ki 'bu maçın hakkı beraberlikti'. Bugün Beşiktaş çok tedbirli oynadı. Yarı sahasından hiç çıkmadan oynadı. Kontrataklarla pozisyon bulmaya çalıştı. Beraberlik oyunun hakkıydı ama oradaki usta ayaklar skoru belirledi. Beşiktaş'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Aynı şekilde Osmanlıspor'a da başarılar diliyorum. Beşiktaş önemli bir deplasmandan 3 puan çıkarmayı bildi. Şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz."
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:39
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