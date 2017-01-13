Osmanlıspor, Beşiktaş'a hazırlanıyor
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Afrika Kupası için Senegal Milli Takımı'na çağrılan Badou Ndiaye, adale ağrısı bulunan Tiago Pinto ve sakatlığı süren Engin Bekdemir katılmadı.
Mor-sarılı futbolcular antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Gruplar halinde pas çalışması gerçekleştiren başkent ekibi, ayak tenisi ile idmanı bitirdi.
Kaleciler Zydrunas Karcemarskas, Hakan Arıkan ve Eyüp Türkaslan ise kaleci antrenörü Hakan Polat yönetiminde ayrı bir çalışma yaptı.
Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:46
- Ahmet Çalık ve Muslera da kadroda!
Toplam 10
Yorum
RESPECT Muslera - Linnes - Hakan - Ahmet- Carole- De jong- Seçuk - Gary - Sneijder - Bruma - Podolski
- Mitrovic henüz takıma ısınmadı
Toplam 17
Yorum
özgün çakır bir adama 18.000.000 tl bonservisine para veriyorsan adamda bir şey vardır.yoksa yandı gülüm keten helva
- Galatasaray ile Konyaspor 31. randevuda
Toplam 2
Yorum
6S 31.haftada 3 - 1 koyar geçer gs ye :D
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