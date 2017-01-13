 Osmanlıspor, Beşiktaş'a hazırlanıyor – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    , 'a hazırlanıyor

    Osmanlıspor, Beşiktaş'a hazırlanıyor

    , 'in 17. haftasında sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Afrika Kupası için Senegal Milli Takımı'na çağrılan Badou Ndiaye, adale ağrısı bulunan Tiago Pinto ve sakatlığı süren Engin Bekdemir katılmadı.

    Mor-sarılı futbolcular antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Gruplar halinde pas çalışması gerçekleştiren başkent ekibi, ayak tenisi ile idmanı bitirdi.

    Kaleciler Zydrunas Karcemarskas, Hakan Arıkan ve Eyüp Türkaslan ise kaleci antrenörü Hakan Polat yönetiminde ayrı bir çalışma yaptı.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:46
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