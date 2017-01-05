Osmanlıspor'un Antalya kampı başladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarına başladı.
Mor-sarılı ekip, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından istasyon ve top kapma çalışması yaptı.
Yaklaşık bir saat süren antrenman, yarım sahada yapılan pas organizasyonu ile sona erdi.
İdmanda, sakatlığı süren Raul Rusescu takımdan ayrı koştu.
ANTRENMANDA ELEKTRİK SÜRPRİZİ
Öte yandan antrenman sırasında sahanın elektriklerinin kesilmesi sonrasında oyuncuların kendi aralarında şakalaştıkları görüldü. Teknik heyet, oyuncuların soğumaması için tekrar koşu çalışması yaptırdı. Yaklaşık 10 dakikalık kesintinin ardından ışıklar yanınca, antrenmanda rutin çalışmaya dönüldü.
Antrenmanı, Dünya Supersport şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da izledi.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:30
- Ndiaye-Demir takası gündemde
Toplam 7
Yorum
tsnami ndiaye casares ve iyi bir golcüyle usta ve yönetimi büyük iş yapar ve biz ts tarftarının gönlünü fethetmiş olur haydi gayret bitirin şu işi başımız yerden kalksın fotomaç ve a spor yine farkını gösteriyo başarılar dilemiyom çünkü zirvedesiniz:)
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Toplam 5
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Socrat Helal alex kardesim
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Toplam 39
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Furkan Zorba Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
Osmanlıspor'un Antalya kampı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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