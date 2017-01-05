 Osmanlıspor'un Antalya kampı başladı – Fotomaç – 05 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'un kampı başladı

    Osmanlıspor'un Antalya kampı başladı

    ekiplerinden , 'daki devre arası kamp çalışmalarına başladı.

    Mor-sarılı ekip, Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından istasyon ve top kapma çalışması yaptı.

    Yaklaşık bir saat süren antrenman, yarım sahada yapılan pas organizasyonu ile sona erdi.

    İdmanda, sakatlığı süren Raul Rusescu takımdan ayrı koştu.

    ANTRENMANDA ELEKTRİK SÜRPRİZİ
    Öte yandan antrenman sırasında sahanın elektriklerinin kesilmesi sonrasında oyuncuların kendi aralarında şakalaştıkları görüldü. Teknik heyet, oyuncuların soğumaması için tekrar koşu çalışması yaptırdı. Yaklaşık 10 dakikalık kesintinin ardından ışıklar yanınca, antrenmanda rutin çalışmaya dönüldü.

    Antrenmanı, Dünya Supersport şampiyonu milli motosikletçi da izledi.

    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Osmanlıspor'un Antalya kampı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.