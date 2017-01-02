Akçay'dan Ndiaye açıklaması

Türk Eğitim Vakfı Trabzon Şubesini ziyaret eden Mustafa Reşit Akçay'a, eğitime yaptığı katkılardan dolayı düzenlenen törenle şube başkanı Hasan Melek tarafından plaket verildi.

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçay, ligin ilk bölümünü 26 puanla tamamladıklarını anımsatarak, "Beklentimizin aşağısında kaldık. Avrupa'daki performansımız ise ülke şartlarının üzerindeydi, oyuncularımı kutluyorum. Futbolcularımın profesyonel refleksi başarımızda önemli rol oynadı." diye konuştu.

Akçay, Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte 3 kulvarda yollarına devam ettiklerini kaydederek, "Bu ülke bununla tanışmalı. Artık profesyonel oyuncularımızın şikayet kutusu dolmamalı. '3 günde bir maç oynuyoruz, yorulduk.' gibi birtakım mazeret üretimi dönemi kapanmıştır, kapanmalıdır. Hatta altyapılarda 3 günlük bazı turnuvalar getirilerek Futbol Federasyonu nezdinde fiziksel, ruhsal öğrenme sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin ilk bölümünde sürpriz sonuçlar alındığını dile getiren Akçay, şöyle devam etti:

"Ligin ikinci bölümünde bunun daha fazla olacağını düşünüyorum. Mali disiplin geldikçe rekabet de büyüyor. Eğer naklen yayın ihalelerinden alınan para Anadolu takımlarına farklı şekilde yansıtılırsa bence bu ara kapanacak. Bundesliga kadar olmasa da bazı ülkelere ligimizi satma şansımız olabilir. Osmanlıspor olarak ülkenin futboluna oyuncularımızla, teknik heyetimizle, çalışanlarımızla mümkün olduğunca katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnandığımız, güvendiğimiz oyun stilimiz var. Bu stili çeşitlendirerek, kaleye gidiş yönünde oyuncu kalitemizi arttırmaya çalışıyoruz. Rakip kaleye gitmek için 12 yolumuz var. Bu yolu, iyi oyuncularla birlikte 20-24'e çıkarabilirsiniz. Savunma ile ilgili reflekslerimizi de çalışıyoruz."

Takımda yardımlaşmanın önemli olduğuna vurgu yapan Akçay, "Yardım etmeyen arkadaş bizim aramızda yoktur, gider. Buna Webo da dahildir. Eğer yardım etmiyorsa yalnızlaşır, zaman içinde bırakırız. Bir yığın oyuncuyu bu şekilde terk ettik. Böyle bir anlayışı ilk bölüm itibarıyla sürdürdük, başarılı olduk. Bunun en büyük gerekçesi oyuncularımızın karakteri ve iş ahlakı." şeklinde görüş belirtti.

Akçay, transfer çalışmalarıyla ilgili, "Transferde 3 bölgeyle ilgili çalışma yaptık. Bir oyuncuyu alırken 8 defa izliyorum. 8, 10 kez Hüseyin hoca, onlar izliyor. Canlı izleme imkanları bulmaya çalışıyoruz. Hızlandırılmış video tuzaklarına düşmüyoruz. Sanıyorum ekonomiyle alakalı sınırlamalarımız var. O sınırı aşan oyuncu transferi yapmıyoruz. Takım içinde ücret farkılıklarına izin vermiyoruz. Tepedeki oyuncularımız ile en az kazanan futbolcu arasında uçurum yok. Bu da mali barışı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'un Ndiaye'ye transfer teklifinde bulunduğu yönündeki haberlerine de değinerek, şunları kaydetti:

"Ndiaye'ye talip olunması bize gurur veriyor. Oyuncularımızın kalitesiyle alakalı bir istekte bulunulması, kapımızın çalınması hoş şeyler. Kaldı ki çalan da Trabzonspor. Sonuçta çok sevdiğimiz bir kulübümüz. Dolayısıyla yönetim kurulumuzun bu konudaki kararına saygı duyarız. Sonuçta bir kuruma hizmet ediyoruz. Yediğimiz tabağa hiçbir zaman tükürmedik. Bu kent, bu çevre bize bunu öğretti. Trabzonspor kültüründen biz bunu öğrendik. Bu öğrendiklerimizle birlikte kulüp yönetim kurulu eğer bize bu şekilde bir ifadeyle gelirse biz de bunu onaylarız."